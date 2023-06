Thalys a renoué avec les bénéfices en 2022

L'opérateur Thalys a enregistré un bénéfice net de plus de 71 millions d'euros l'année dernière, après plusieurs années de pertes dues à la crise du coronavirus, selon les chiffres annuels soumis à la Banque nationale. La marque Thalys disparaîtra cette année, après la fusion avec Eurostar.

Thalys - officiellement THI Factory - avait déjà annoncé au début de cette année avoir transporté environ 6,5 millions de passagers en 2022, soit plus du double qu'en 2021. Le chiffre d'affaires a suivi cette reprise et est passé de 223 millions d'euros en 2021 à 479 millions l'an dernier. La perte nette de 50 millions d'euros en 2021 s'est transformée en un bénéfice net de 71,2 millions d'euros.

"Le résultat de 2022 a encore été affecté au premier trimestre par la crise sanitaire et l'émergence de nouveaux variants du coronavirus, comme le variant Omicron, qui ont maintenu des restrictions de voyage dans les quatre pays Thalys" (Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas), rapporte l'entreprise dans ses chiffres annuels. "Mais à partir du deuxième trimestre, avec l'assouplissement des mesures et l'envie de voyager des voyageurs, les résultats sont redevenus positifs."