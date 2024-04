Transports pendant les JO-2024: mobilisation générale pour éviter le chaos

Des exploits pour les athlètes, des records de distance à pied pour les autres ? Les transports en Ile-de-France seront mis à l'épreuve pendant les Jeux olympiques et leurs organisateurs ont sonné la mobilisation générale pour éviter le chaos.

Pour la présidente (LR) d'IDFM Valérie Pécresse, le réseau est largement adapté: il s'agira de transporter autant de personnes qu'un jour ouvré en hiver, mais avec des pics soudains. On devrait dépasser les 500.000 spectateurs sur au moins deux journées, le 28 juillet et le 2 août.

Pour éviter la thrombose, IDFM a voté des renforts sur la plupart des lignes du métro et du RER, avec en moyenne 15% de trains en plus qu'un été normal.

Mais le transport des spectateurs pendant les Jeux, les premiers de l'histoire à interdire l'accès en voiture aux sites, continue de susciter de l'inquiétude alors que les usagers du quotidien sont déjà confrontés à un réseau souvent saturé et sujet à des incidents.

- "Sortir son vélo" -

Par endroits, l'offre a été fortement augmentée, comme sur la ligne 9 où on comptera 61% de métros en plus pour desservir le Parc des Princes et Roland-Garros, une zone où l'on craint une saturation.

Le RER C, souvent en difficulté, verra son offre bondir de 71% dans Paris pendant la compétition, selon IDFM. Quant au RER A, sa cadence doit monter de 66%.