Troisième année dans le rouge pour le constructeur de bus Van Hool

La pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont lourdement pesé sur les résultats de Van Hool ces derniers temps. En 2020 et 2021, la perte était estimée à 60 millions d'euros à chaque fois. 2022 ne voit pas le constructeur sortir du rouge, mais la perte est ramenée à 25,4 millions d'euros, selon les résultats du holding Immoroc, qui détient Van Hool.

En 2022, c'est la situation ukrainienne qui a posé le plus de problèmes. Parmi les plus gros écueils, le rapport annuel mentionne "la hausse considérable des coûts", en particulier du personnel, des pièces détachées et de l'énergie, et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs livraisons ont dû être reportées en raison de ce bouleversement.