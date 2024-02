Uber dégage son premier bénéfice net annuel depuis son entrée en Bourse

La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et de livraisons de repas Uber a annoncé mercredi un bénéfice net annuel pour la première fois depuis son entrée en Bourse en 2019.

Pour l'ensemble de 2023, Uber a engrangé 37,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 17% et davantage qu'attendu par Wall Street.

Sur le seul quatrième trimestre, la société californienne a publié un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars (+140%), dont 1 milliard est lié à la réévaluation à la hausse d'investissements en actions.

"2023 a été un point d'inflexion pour Uber, prouvant que nous pouvons continuer à générer une croissance forte et rentable à grande échelle", a salué Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, cité dans le communiqué.

"Notre audience est plus large et plus engagée que jamais, notre plateforme alimentant en moyenne près de 26 millions de déplacements quotidiens l'année dernière."