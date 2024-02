Un BEL 20 tout vert avec Aedifica et Cofinimmo en tête

Aedifica (59,50) et Cofinimmo (67,00) se distinguaient par des hausses de 2,1 et 2,8%, WDP (26,76) progressant de même de 1,4% tandis que Aperam (29,49) et Umicore (21,33) gagnaient 2,2 et 1,7%.

AB InBev (58,23) valait 1,4% de plus que jeudi tandis que KBC (60,18) et Ageas (39,46) s'appréciaient de 1,6 et 0,5%, Melexis (79,45) et Sofina (220,60) remontant de 1,1%.