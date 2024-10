Un tronçon de la N614 et une bretelle de sortie de l'E42 fermés à Saint-Georges-sur-Meuse

Un tronçon de la N614 et la bretelle de sortie n°5 de la E42 dans le sens Liège-Namur seront fermés à Saint-Georges-sur-Meuse (province de Liège) début octobre, prévient mardi le SPW Infrastructures. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du chantier de création d'un by-pass au niveau de cette sortie d'autoroute et permettront le renouvellement du revêtement.

La N614 sera aussi impactée par ce chantier puisqu'il est prévu de réhabiliter son revêtement entre le rond-point de la sortie et la rue Rodge Mâle (+/- 120 m). Pour ce faire, cette voirie sera complètement fermée du 2 au 11 octobre.

Les travaux consisteront plus précisément à poser les nouveaux revêtements hydrocarbonés au niveau du by-pass, à renouveler la couche d'usure de la bretelle d'autoroute et à réaliser les nouveaux marquages.

Ensuite, la situation actuelle du chantier sera rétablie avec le maintien uniquement du sens de circulation de Dommartin vers Saint-Georges-sur-Meuse, et ce jusqu'à la fin complète du chantier.

Des itinéraires de déviation seront mis en place via les sorties 4 et 6 pour l'autoroute, et par le centre de Saint-Georges-sur-Meuse pour la N614, précise le SPW Infrastructures.

Le projet devrait être terminé dans sa globalité au début du mois de novembre, sous réserve des éventuels aléas de chantier.