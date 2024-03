Une nouvelle plateforme pour aider les PME à accéder aux marchés publics

Le SPF Économie a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle plateforme numérique baptisée e-Procurement. Elle permet aux PME de retrouver les divers marchés publics de toutes les autorités belges et d'y participer, selon leurs spécificités.

Pour faire face à une partie de ces obstacles, le SPF Économie a lancé la plateforme numérique e-Procurement, sur laquelle les entrepreneurs pourront retrouver gratuitement tous les marchés publics des autorités belges et trier ceux adaptés à leurs spécificités. Une notification quotidienne avec l'ensemble des marchés publics les plus intéressants pour leurs caractéristiques peut notamment être envoyée après inscription. Une foire aux questions est également proposée.

Le service public fédéral souhaite par ce nouvel outil répondre aux demandes des organisations professionnelles et interprofessionnelles de pallier aux difficultés que les PME rencontraient ces dernières années pour accéder aux marchés publics. Les entreprises pointaient notamment un manque de transparence et d'informations, une complexité dans les procédures, des charges administratives trop importantes ou encore des délais de paiement trop longs.

La charte relative à l'accès des PME aux marchés publics a par ailleurs été mise à jour le 2 février dernier, rappelle le SPF Économie. Cette charte se veut plus pratique et mieux structurée pour promouvoir une plus grande accessibilité à ces marchés. Elle est également disponible sur le site de l'organisme fédéral.