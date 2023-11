Une panne d'électricité provoque des perturbations et des retards à Brussels Airport

Bien qu'il fasse encore noir dans les bâtiments de l'aéroport, les problèmes constatés au niveau de l'enregistrement ont été résolus. "La gestion des bagages se fait actuellement dans l'obscurité", indique la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. "Cela peut entraîner des retards". Elle ajoute que le trafic aérien n'est pas interrompu malgré cette panne.

"Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui a provoqué cette coupure de courant", précise Nathalie Pierard. "Nous essayons de le découvrir et de résoudre ce problème le plus vite possible."