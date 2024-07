Une septième hausse pour le BEL 20

Partager:

L'indice BEL 20 poursuivait sur sa lancée mardi en enregistrant une septième hausse consécutive avec un gain de 0,62% à 4.142,40 points et 13 de ses éléments dans le vert, Solvay (33,18) étant stationnaire.

Ackermans (177,60) et D'Ieteren (214,20) progressaient de 1,49 et 1,23% à l'inverse de Melexis (77,00) et Umicore (12,64) qui chutaient de 1,47 et 3,29%. KBC (71,86) et Ageas (43,58) valaient 0,67 et 1,02% de plus que lundi, Lotus Bakeries (9.950) s'appréciant de 0,71% alors que AB InBev (55,02) cédait de justesse 0,11%.

arGEN-X (466,60) et UCB (158,35) gagnaient 1,63 et 0,60% de plus, Galapagos (25,48) et Syensqo (81,19) s'appréciant de 0,71 et 1,44%. WDP (25,24) remontait de 1,37% et Aedifica (60,35) de 0,42% tandis qu'Azelis (17,51) et Elia (95,55) abandonnaient 0,45 et 0,73%. Hors BEL 20, on remarquait évidemment le rebond de 29% de Sequana Medical (1,13) dans un secteur peu animé où Nyxoah (7,84) était positive de 1,5% et Onward Medical (5,00), négative de 1,2%.