Unigro confirme la cessation de ses activités, 138 emplois perdus

Le conseil d'administration de Saint Brice SA a confirmé, vendredi, la cessation des activités d'Unigro, a annoncé l'entreprise après la clôture de la phase d'information et de consultation de la procédure Renault. Quelque 138 collaborateurs perdront leur emploi.

Après plusieurs années déficitaires, la direction de la société de vente en ligne annonçait le 4 mai dernier son intention de cesser toutes les activités d'Unigro en Belgique et au Luxembourg.

"La situation financière négative d'Unigro est due, d'une part, à un marché très concurrentiel, avec des acteurs majeurs tels qu'Amazon.com et, plus près de nous, Bol.com, et, d'autre part, à des coûts structurels qui sont restés beaucoup trop élevés par rapport au chiffre d'affaires", explique la société.