Vacansoleil: le voyagiste n'était plus tenu de souscrire à une assurance

"D'abord, les consommateurs n'ont pas été informés de la résiliation de l'assurance de Vacansoleil en cas d'insolvabilité. La résiliation de cette assurance n'a pas été rendue publique sur le site de VacanSoleil ou sur le site du SPF Economie. Les consommateurs pensaient contracter en toute confiance avec un organisateur de voyages à forfaits, alors que ce n'était plus le cas. N'étant plus assurée, les clients de Vacansoleil deviennent de simples créanciers, et les chances qu'ils récupèrent leur argent deviennent très faibles. Deuxièmement, il y a une discrimination inacceptable entre les consommateurs dont le voyage a été confirmé par Vacansoleil Pays-Bas, qui sont couverts, et ceux dont le voyage a été confirmé par la succursale Belgique, qui ont peu de chance de récupérer leur argent, même si ces deux consommateurs ont effectué leur réservation sur le site belge", souligne la porte-parole de Testachats, Lisa Mailleux.

L'organisation appelle dès lors le SPF Economie à "éclaircir la situation".