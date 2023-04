Varsovie achète à MBDA des missiles antiaériens pour 2,4 milliards de dollars

L'agence gouvernementale précise que "MBDA UK fournira à la Pologne 44 lanceurs iLauncher et plusieurs centaines de missiles CAMM et d'équipements associés", ce qui constitue, selon un communiqué de MBDA, "le plus grand programme d'acquisition de (matériel pour la) défense antiaérienne de courte portée en Europe au sein de l'Otan".

Selon l'agence, "la valeur de la commande est d'environ 1,9 milliard de livres sterling. Les livraisons d'équipements militaires seront effectuées entre 2025 et 2029".