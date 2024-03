Le nombre de Belges expatriés au Royaume-Uni augmente chaque année, la France en tête

Entre 2021 et 2023, le Royaume-Uni est devenu le troisième pays regroupant le plus de Belges vivant à l'étranger, ressort-il des chiffres présentés vendredi par le SPF Affaires étrangères à l'occasion du soixantième anniversaire de l'Union francophone des Belges à l'étranger (UFBE). Le pays a ainsi devancé l'Espagne, troisième au classement entre 2017 et 2021.