Volatilité à la Bourse de Paris dans l'attente de la BCE, accalmie sur les banques

La Bourse de Paris reste précautionneuse jeudi matin, après les efforts déployés par la Banque nationale suisse pour rétablir la confiance des investisseurs envers Credit Suisse avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Après une ouverture en net rebond (+1,48%) et avoir lâché 3,58% la veille, la cote parisienne se montre plus hésitante: l'indice vedette CAC 40 ne montait plus que de 0,40% vers 10H30.