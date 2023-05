Wall Street ouvre en baisse avant des discussions sur le plafond de la dette

Après une séance anémique la veille, l'indice Dow Jones cédait 0,04%, le Nasdaq lâchait 0,57% et l'indice élargi S&P 500 -0,39% vers 14H15 GMT.

La Bourse de New York évolue en repli mardi en attendant des négociations à la Maison Blanche sur le plafond de la dette des Etats-Unis entre l'administration démocrate et les républicains.

Le bras de fer sur le relèvement de la capacité des Etats-Unis à emprunter gagne en intensité avec une réunion au sommet entre le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès à 20H00 GMT à la Maison Blanche.

L'enjeu est un possible défaut de paiement des Etats-Unis si après le 1er juin, faute de pouvoir emprunter encore, le pays ne peut plus honorer ses engagements financiers. La dette publique de la première économie mondiale se monte à plus de 31.000 milliards de dollars.

"Clairement, l'écart est immense entre la position du président et celle des républicains", a reconnu Janet Yellen, la secrétaire au Trésor lundi tout en réitérant qu'un défaut de paiement des Etats-Unis, qui serait une première dans l'histoire, mènerait au "chaos".

Pour Art Hogan de B. Riley Wealth Management, "il est peu probable que la réunion" à la Maison Blanche "génère des percées majeures".