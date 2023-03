Wall Street termine en hausse, chasse aux bonnes affaires après une semaine difficile

Après plusieurs interventions massives pour rassurer les déposants des banques américaines et l'annonce, dimanche, de la reprise de Credit Suisse par son grand rival UBS, Wall Street a abordé la séance de lundi avec les nerfs moins tendus.

"En 2008, on avait eu Lehman (Brothers), qui n'avait pas trouvé de repreneur et avait entraîné une chute" des marchés, rappelle Andy Kapyrin, de Regent Atlantic. "Cette fois, nous n'en avons pas eu. Et je pense que le marché pousse un soupir de soulagement à l'idée que rien de plus grave ne se soit produit."

Lundi, l'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, a nettement reculé.