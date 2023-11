Woluwe-Saint-Lambert approuve l'action en justice contre la STIB et la Région bruxelloise

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a approuvé lundi soir la proposition du Collège des bourgmestre et échevins d'ester en justice contre la STIB et la Région bruxelloise. La commune reproche à la société bruxelloise de transports en commun et au ministre régional de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour lutter contre les nuisances sonores subies par certains habitants de la commune depuis la mise en service des nouvelles rames de métro M 7.