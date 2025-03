500.000 euros d'indemnités: Mercedes incite ses employés à démissionner

Nous agissons de manière socialement responsable et équitable, affirme l'entreprise

Selon des sources informées, des sommes allant jusqu'à plus de 500.000 euros sont proposées aux employés de longue date qui quittent volontairement l'entreprise. Les travailleurs en question sont protégés contre les licenciements par une garantie d'emploi jusqu'à la fin de l'année 2034.

Cela signifie que l'entreprise doit proposer des incitations financières attrayantes pour mettre en œuvre ses suppressions d'emplois, qui font partie d'un vaste programme d'austérité. Interrogé, le constructeur a indiqué ne pas vouloir commenter publiquement les conditions de ce programme d'indemnités de départ.

"Mercedes-Benz assume ses responsabilités envers ses employés : nous agissons de manière socialement responsable et équitable", a déclaré une porte-parole. Sur l'intranet du constructeur automobile, les employés peuvent obtenir un premier aperçu de ce qu'ils recevront lorsqu'ils quitteront l'entreprise.

Jusqu'à présent, le constructeur n'a pas fourni d'informations sur le nombre d'employés dont il espère qu'ils accepteront l'offre. Mais les représentants des travailleurs affirment que ce nombre se chiffre en milliers et qu'il inclut le personnel administratif. Selon le journal Handelsblatt, un chef d'équipe de 55 ans, dont le salaire mensuel brut est d'environ 9.000 euros et qui a 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut s'attendre à une indemnité de départ de plus de 500.000 euros.

Un administrateur de 45 ans qui travaille chez Mercedes depuis 20 ans et gagne environ 7.500 euros bruts par mois peut, lui, espérer une indemnité de plus de 300.000 euros. Mercedes-Benz a indiqué, dans des déclarations antérieures, vouloir économiser environ 5 milliards d'euros d'ici à 2027.