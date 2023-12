Accord des Vingt-sept sur de nouvelles règles budgétaires européennes

"Le Conseil a convenu d'un nouveau cadre de gouvernance économique qui garantit à la fois la stabilité et la croissance, avec des règles qui sont équilibrées, réalistes et adaptées aux défis présents et futurs", a affirmé la présidence espagnole, évoquant "un nouvel accord historique" après celui annoncé en matinée avec le Parlement sur la migration et l'asile.

Les grands argentiers européens avaient déjà frôlé l'accord le 8 décembre dernier. Ce mardi, les ministres français et allemands, Bruno Le Maire et Christian Lindner, avaient prédit un accord pour ce mercredi. Le premier incarne le camp des adeptes d'une certaine souplesse budgétaire, le second d'une certaine rigueur.