Achat de logement sur plan: la Belgique renvoyée devant la Justice européenne

Le droit belge exige en effet que les entrepreneurs non agréés fournissent une garantie financière de 100%, laquelle n'est que de 5% pour les entrepreneurs agréés dans le cadre d'une procédure de certification belge.

"Or, il est excessivement difficile pour les entrepreneurs non belges d'accéder à cette procédure, constate la Commission. Cet obstacle rend plus difficile, pour les entreprises de construction situées en dehors de la Belgique, d'accéder aux marchés, de franchir les frontières et de se développer. Les utilisateurs de ces services (des particuliers, mais aussi nombre d'entreprises) ne peuvent donc pas bénéficier des services les plus compétitifs et les plus innovants disponibles sur le marché unique."