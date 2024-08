Agression de la Première ministre danoise: l'assaillant condamné à de la prison et à l'expulsion

Un tribunal danois a condamné mercredi un Polonais de 39 ans à une peine de quatre mois de prison et a ordonné son expulsion pour l'agression de la Première ministre danoise à Copenhague en juin dernier.

L'homme a raconté qu'il pensait que sa perte de mémoire était le résultat de l'alcool consommé auparavant qui commençait à faire effet et de la surprise de se retrouver soudainement si près de Mme Frederiksen. Après la lecture du jugement, il a fait savoir au tribunal par l'intermédiaire de son avocat qu'il acceptait sa décision.

"Nous vous avons reconnu coupable d'avoir donné un coup de poing sur l'épaule droite de la Première ministre", a déclaré le juge Jacob Scherfig, à l'issue d'un procès de deux jours. L'agresseur, qui a vécu cinq ans au Danemark, s'est également vu interdire, une fois expulsé, de retourner dans ce pays scandinave pendant six ans.

Une "légère entorse cervicale" avait été détectée par les médecins après l'examen médical de la cheffe du gouvernement, âgée de 46 ans. Elle a par la suite souffert de douleurs à l'épaule et au bras. Son agresseur a été reconnu coupable de violence contre un fonctionnaire et de plusieurs chefs d'accusation d'exhibitionnisme et de fraude liés à d'autres incidents.

Ni l'accusation ni la défense n'ont appelé la Première ministre en tant que témoin pendant le procès car le parquet a fait valoir qu'il pouvait présenter un dossier suffisamment solide sans son témoignage.

Elue Première ministre en 2019 à l'âge de 41 ans, Mme Frederiksen a été reconduite dans ses fonctions en 2022.