Au moins quatre morts dans les inondations du sud de l'Allemagne: un "avertissement du changement climatique"

Le sud de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, les deux Etats régionaux les plus méridionaux de l'Allemagne, sont victimes de pluies diluviennes depuis vendredi et des milliers de personnes continuent d'être évacuées.

Le bilan des morts s'élève désormais à quatre avec la découverte à Schorndorf, dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), des corps d'un homme et d'une femme, selon la police lundi.