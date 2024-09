Au Parlement européen, alliance PPE-extrême droite pour une résolution sur le Venezuela

Le Parlement européen a reconnu jeudi l'opposant vénézuélien Edmundo Gonzalez Urrutia comme président légitime de son pays. Il l'a fait au travers du vote d'une résolution non contraignante adoptée par le Parti populaire européen (PPE) et deux groupes d'extrême droite.

Le PPE, les socialistes et démocrates (S&D) et les libéraux de Renew ont tenté de se mettre d'accord sur une proposition de résolution, mais les discussions ont rapidement avorté. Le PPE exigeait que le texte reconnaisse Edmundo Gonzalez comme président démocratiquement élu.

La situation au Venezuela préoccupe l'Union européenne depuis l'élection présidentielle du 28 juillet dernier, entachée par une répression politique et des irrégularités. Le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, a qualifié le gouvernement du président Nicolas Maduro de "dictatorial" après l'arrestation arbitraire de centaines de personnes. Edmundo Gonzalez s'est exilé en Espagne.

Le premier groupe du Parlement européen s'est alors tourné vers deux groupe d'extrême droite, les Conservateurs et réformistes européens (ECR) et le nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe, fondé à l'initiative de Viktor Orbán et présidé par Jordan Bardella.

La résolution a été adoptée par 309 voix pour, 201 contre et 12 abstentions. C'est la première fois de la législature que les conservateurs du PPE s'allient à l'extrême droite.

Le PPE est le groupe politique d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait été soutenue par les forces démocratiques du S&D et de Renew pour sa réélection. Renew et S&D ont d'ailleurs appelé à l'instauration d'un cordon sanitaire autour des forces d'extrême droite dans l'hémicycle.