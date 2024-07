Automobile: l'équipementier ZF veut supprimer jusqu'à 14.000 postes en Allemagne

Les postes supprimés devraient concerner à la fois la production, l'administration, la recherche et le développement, précise le second équipementier allemand après Bosch.

"Le nombre de salariés en Allemagne devrait diminuer progressivement dans une fourchette entre 11.000 et 14.000 d'ici 2028", notamment dans l'activité de fabrication de composants destinés aux voitures électriques, "en raison de la forte concurrence, de la pression sur les coûts et de la faible demande de véhicules électriques", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Comme les autres sous-traitants du secteur automobile, pilier de l'industrie allemande, ZF est confronté à la concurrence croissante des fournisseurs asiatiques et à la pression sur les coûts exercée par les constructeurs, surtout dans le domaine de l'électrique.

L'élan de la demande pour les voitures électriques a considérablement ralenti ces derniers mois, notamment à cause de l'inflation et du manque de modèles bon marché, de la concurrence chinoise et de la fin des subventions publiques à l'achat en Allemagne.