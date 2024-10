Autriche: le chancelier conforté par son parti après la victoire de l'extrême droite

Mais son leader Herbert Kickl, adepte des provocations verbales et qui demande par exemple à se faire appeler "Volkskanzler" comme le faisait Adolf Hitler, fait figure de repoussoir.

"Le parti ayant obtenu le plus de voix doit recevoir le mandat de mener des entretiens exploratoires" et de "désigner le président du parlement", a déclaré le chancelier sortant sur X après le vote.

L'usage voudrait que le parti autrichien de la liberté (FPÖ) soit désigné par le président écologiste Alexander Van der Bellen pour former un gouvernement, ce qui serait une première pour ce parti fondé par d'anciens nazis.

Le chef de l'Etat a déjà exprimé ses réserves à son égard et s'est engagé à ce que le futur gouvernement issu des négociations respecte "la démocratie libérale".

La personnalité et les idées de M. Kickl sont un obstacle. Outre ses positions conspirationnistes sur la pandémie de coronavirus, il se distingue par son manque de soutien aux sanctions contre la Russie et au consensus européen.

Karl Nehammer pourrait donc être appelé par le président à former un gouvernement et des discussions pourraient s'engager avec les sociaux-démocrates (SPÖ, 21,1%) et les libéraux (NEOS, 9,1%).