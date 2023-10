Avis de grand frais sur la pêche au lieu jaune dans la Manche

Selon le modèle du CIEM, ce poisson à la chair très appréciée est surpêché depuis plus de 30 ans, ce qui a provoqué l'effondrement de sa biomasse, particulièrement marqué depuis 2012. A tel point qu'"il n'y a même plus le nombre de géniteurs pour assurer le renouvellement de la population", pointe Didier Gascuel, professeur en écologie marine à l'Institut Agro, qui n'a pas participé à l'évaluation.

Cette situation n'étonne pas les ligneurs bretons, qui pratiquent une pêche sélective à l'hameçon à bord de petites embarcations. "Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y a un souci sur le lieu: on a vu la taille des poissons diminuer et on passe plus de temps à pêcher les mêmes tonnages", peste Ondine Morin, ligneuse sur l'île d'Ouessant (Finistère), dont l'activité dépend à 75% du lieu jaune.

"Avant, on pêchait des gros lieus de 7 ou 8 kilos. Maintenant, c'est devenu très rare", confirme Gwen Pennarun, président de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne, qui rassemble 60 ligneurs.