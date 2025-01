"Un grand ami d'Israël": Benjamin Netanyahu prend la défense d'Elon Musk après son geste polémique

C'est un geste qui a choqué des milliers de personnes. Lors d'un discours en marge de l'investiture de Donald Trump, Elon Musk a effectué un geste polémique. Pour beaucoup, dont des experts, le milliardaire aurait fait un salut nazi. Ce dont il se défend. A ses côtés, le président israélien, Benjamin Netanyahu, s'est également exprimé sur X ce jeudi.

Le représentant de l'Etat hébreu a indiqué qu'"Elon est un grand ami d'Israël". Il a également ajouté : "Il s’est rendu en Israël après le massacre du 7 octobre, au cours duquel des terroristes du Hamas ont commis la pire atrocité contre le peuple juif depuis l’Holocauste. Depuis, il a soutenu à plusieurs reprises et avec force le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes et les régimes génocidaires qui cherchent à anéantir le seul et unique État juif. Je l’en remercie".

.@elonmusk is being falsely smeared.



Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp