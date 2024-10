Bébé prématuré enlevé en France: un téléphone retrouvé dans la voiture et des couches pour nourrisson dans une chambre d’hôtel

Toujours aucune nouvelle du petit Santiago. Le nourrisson né grand prématuré et enlevé lundi probablement par ses parents dans une maternité de la région parisienne. Mais la présence des parents chez nous en Belgique se confirme. D'abord, la voiture du couple, une Audi, a été retrouvée dans la région de Charleroi. Et puis, les parents ont été filmés mardi par les caméras d'un hôtel en face de la gare de Mons.

Rappelons que ses parents n'avaient pas sa garde. La maman est connu pour des problèmes de toxicomanie. L'enquête criminelle se poursuit et les autorités judiciaires et policières française et belges continuent de collaborer.

La voiture découverte en Belgique, les parents toujours en fuite

Les parents qui ont enlevé lundi d'une maternité de la région parisienne leur nouveau-né, un grand prématuré requérant des soins médicaux urgents, échappent toujours mercredi aux enquêteurs, malgré la découverte de leur voiture à Charleroi.

Le véhicule de marque Audi, dont la photo et la plaque d'immatriculation française figuraient dans l'avis de recherche émis mardi soir en Belgique, a été retrouvé "vers 9h00", selon la police de Charleroi.

"En l'état, ni le nourrisson ni ses parents n'ont été retrouvés", a indiqué le procureur de Bobigny.

Santiago, né le 5 octobre et suivi dans un hôpital d'Aulnay-sous-Bois près de Paris, est activement recherché depuis mardi soir en Belgique, dans le cadre d'une alerte à la population diffusée par la police fédérale, toujours d'actualité