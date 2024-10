Bébé enlevé en France: le véhicule des parents retrouvé, les parents filmés près d'un hôtel de Mons

Partager:

La zone de police de Charleroi a confirmé mercredi, peu après 11h30, la découverte du véhicule Audi A6 de couleur bleu foncé des parents suspectés de l'enlèvement du nourrisson Santiago dans la région de Charleroi, confirmant une information publiée par Sudinfo. L'endroit précis n'a toutefois pas pu être précisé par la police carolo, "sous peine que les suspects prennent la fuite". Santiago et ses parents, qui sont les principaux suspects, n’ont toutefois pas encore été retrouvés.

Une alerte a été lancée mardi en France à la suite de l'enlèvement d'un bébé âgé de 17 jours, prénommé Santiago. Le nourrisson est né prématurément et nécessite une prise en charge constante. Ses parents l'ont retiré lundi soir de la maternité de l'hôpital Robert-Ballenger à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne. Ces derniers étaient suspectés d'avoir traversé la frontière belge à bord d'un véhicule dont la photo et la plaque d'immatriculation française figuraient dans l'avis de recherche lancé mardi en Belgique par Child Focus. Child Focus et la police fédérale belge ont en effet lancé mardi soir une "Child Alert" pour la disparition inquiétante du bébé. Santiago a les cheveux blonds, porte un t-shirt marron taille 6 mois et un pyjama blanc en velours épais. Child Focus ne dispose pas de photos du bambin. Le père, âgé de 23 ans, portait un jean sombre, un t-shirt blanc, un blouson en jean bleu clair et un sur-blouson noir. La mère, âgée de 25 ans, portait un pull blanc, une jupe verte et un blouson sans manches bleu clair.

Le véhicule des suspects a été découvert dans la région de Charleroi, a confirmé mercredi peu après 11h30 la zone de police de Charleroi. Cette dernière n'est toutefois pas en mesure de communiquer avec plus de précision l'endroit précis où le véhicule a été retrouvé, "sous peine que les suspects prennent la fuite", a commenté la police locale. Santiago et ses parents, qui sont les principaux suspects, n’ont pas encore été retrouvés. Plus tard, on apprend qu'une caméra de surveillance d'un hôtel de Mons, à proximité de la gare, a filmé les deux parents. Mardi, en France, une alerte-enlèvement a été en vigueur toute la journée - lancée vers 08H00 et levée peu avant 19H00. Cette procédure vise à envoyer de façon massive des informations précises à la population, sur l'ensemble du territoire national, afin de retrouver un enfant le plus rapidement possible. "Sur décision du parquet de Bobigny, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent", a indiqué en fin d'après-midi le ministère français de la Justice sur son compte X.