Bébé prématuré enlevé en France: un témoin raconte la découverte de la voiture des parents à Charleroi

"La voiture était juste derrière moi (le long de la chaussée de Fleurus) près d’une poubelle de rue. Je suis rentré des courses pour le magasin, et j’ai vu qu’il y avait un attroupement autour d’une voiture", raconte un témoin de la scène. "Il y avait des voitures de police banalisées. Je suis allé me garer dans une rue adjacente, et en revenant mon épouse m’a dit qu’on avait effectivement retrouvé la voiture, qui avait servi à l’enlèvement du bébé. J’étais étonné de voir cette voiture à cet endroit, pour quelque chose qui se passe en France… La police est venue me demander si j’avais des caméras qui auraient pu filmer, mais elles ne filment que l’intérieur du magasin."

Santiago, né le 5 octobre et suivi dans un hôpital d'Aulnay-sous-Bois près de Paris, est activement recherché depuis mardi soir en Belgique, dans le cadre d'une alerte à la population diffusée par la police fédérale, toujours d'actualité

La garde à vue des cinq personnes âgées de 16 à 29 ans, interpellées mardi matin à Livry-Gargan, dans la région parisienne, a été prolongée mercredi.