Contre l'antisémitisme, une caravane à travers l'Angleterre

"L'idée c'était (...) d'amener le musée vers les gens et de faire circuler cette exposition éphémère et mobile dans les rues pour engager la conversation avec de nouveaux publics", explique à l'AFP Maiken Umbach, conseillère du Musée national de l'Holocauste, dont le siège est à Nottingham, dans le centre de l'Angleterre.

"Notre mission est devenue plus urgente depuis le 7 octobre" et l'attaque du mouvement islamiste Hamas en Israël, "qui est devenue une excuse pour exprimer publiquement" des vues anti-juives et anti-Israël, poursuit Mme Umbach.

L'attaque sans précédent du Hamas a fait environ 1.140 victimes, essentiellement des civils, et 240 personnes environ avaient été prises en otage et emmenées dans la bande de Gaza, où environ 132 sont toujours prisonnières.

En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, et plus de 24.000 personnes, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tués dans la bande de Gaza par ses bombardements et opérations militaires, selon le ministère de la Santé du Hamas.