Corée du Nord : Kim Jong Un s'est entretenu avec le chef de la sécurité russe Choïgou

Le dirigeant nord-coréen a affirmé que son pays renforcerait "la coopération et la collaboration" avec la Russie en vertu du traité de défense mutuel signé par les deux alliés en juin lors d'une visite de M. Poutine en Corée du Nord.

Sur des photos publiées par l'agence d'Etat, Kim Jong Un et Sergueï Choïgou se donnent l'accolade, tout sourire.

"Il y a eu un vaste échange de points de vue sur les questions de l'approfondissement du dialogue stratégique entre les deux pays et le renforcement de la coopération pour défendre les intérêts mutuels en matière de sécurité, ainsi que sur la situation régionale et internationale", selon KCNA.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont accusé Pyongyang d'avoir fourni des munitions et des missiles à la Russie pour soutenir sa guerre en Ukraine, ce que Pyongyang nie.

La réunion entre Kim Jong Un et Sergueï Choïgou est intervenue après que la Corée du Nord a tiré jeudi plusieurs missiles balistiques à courte portée dans la mer, à l'est de la péninsule coréenne. Selon l'armée sud-coréenne, il est possible que ces tirs aient constitué des essais d'armes destinées à être "exportées en Russie".