Dans les rues d'Athènes, les sans-abri, "les plus vulnérables" à la chaleur

Les sans-abri de la capitale grecque se protègent comme ils peuvent des canicules de plus en plus longues.

Quand le thermomètre grimpe fortement, "j'essaie (de me réfugier sous) les arbres. Mais ma place est ici", poursuit-il en montrant son lit de fortune installé dans le recoin d'un mur.

Cette année, la Grèce a enregistré l'hiver le plus chaud suivi de la vague de chaleur la plus précoce. Les mois de juin et juillet ont en outre été les plus chauds de son histoire, selon les services météorologiques.

Athènes, l'une des capitales les plus chaudes d'Europe, est une jungle de béton densément peuplée et dépourvue d'espaces verts, ce qui la rend particulièrement vulnérable à la chaleur.