Découverte à Rome d'une luxueuse "domus" avec une mosaïque "incomparable"

Le ministère italien de la Culture a annoncé mardi la découverte d'une luxueuse "domus" romaine vieille de plus de 2.000 ans avec notamment une mosaïque "incomparable" composée de coquillages, fragments de verre et de marbre.

La mosaïque date des "dernières décennies du IIe siècle av.J.-C." et elle est réalisée avec "divers types de coquillages, des tesselles de bleu égyptien, des verres précieux, de petits fragments de marbre ou d'autres types de pierre", entre autres.

On peut voir aussi parmi les vignes et les feuilles de lotus des piles d'armes avec des trompettes de type celtique, des navires de guerre et des tridents, "faisant peut-être allusion à un double triomphe, terrestre et naval, du propriétaire de la domus".

Il y a "une représentation fascinante" d'un paysage, avec une ville côtière et une falaise, simulée en travertin, face à "la mer sillonnée par trois grands navires, dont l'un avec des voiles hissées", poursuit le communiqué.

"Nous allons travailler de manière intense pour rendre ce lieu, l'un des plus suggestifs de la Rome antique, accessible au public le plus rapidement possible", a promis Alfonsina Russo, responsable du Parc archéologique du Colisée.