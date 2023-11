Derniers demandeurs d'asile aux postes frontières finno-russes avant leur fermeture

Avant, la Russie "ne laissait pas ces migrants venir en Finlande sans les papiers nécessaires", a-t-il ajouté. "C'est le principal changement que nous avons constaté".

La Finlande, qui partage une frontière de 1.340 km avec la Russie et a adhéré à l'Otan en avril, a constaté depuis fin août un afflux de migrants sans visa originaires du Proche-Orient et d'Afrique, en particulier d'Irak, Somalie et Yémen.

"Nous sommes préparés à de nombreux scénarios. Voyons ce qu'il va se passer et nous réagirons si nécessaire", a dit le responsable des gardes-frontières.