Des frappes ukrainiennes font 4 morts à Donetsk, ville occupée par les Russes

"Quatre femmes nées en 1986, 1980, 1961 et 1952 ont été tuées rue Petrovsky près de l'arrêt de transport en commun Ecole No. 106," ont dit ces autorités pro-russes dans un post sur Telegram.

Donetsk est occupée depuis 2014 par les forces russes ou pro-russes et se situe à moins de dix km de la ligne de front orientale où se déroulent d'intenses combats.

L'attaque a fait également deux blessés, une enfant née en 2018 et un homme né en 1987, tandis qu'une autre frappe sur une ville voisine blessait un septuagénaire, selon cette source.

Le chef de l'administration régionale pro-russe, Denis Pushilin, a qualifié les frappes de "barbares" sur les réseaux sociaux, les imputant à l'armée ukrainienne.

Kiev n'avait pas commenté immédiatement mais nie en règle générale viser des civils à Donetsk et dans les autres régions occupées par Moscou dans le sud et l'est du pays.