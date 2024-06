Désinformation: France, Allemagne et Pologne cible d'"attaques permanentes" de la Russie

"D'après l'Observatoire européen des médias numériques (EDMO), avant les élections, il y a trois grands pays attaqués en permanence par la Russie: il s'agit de la France, l'Allemagne et la Pologne", a déclaré la responsable lors d'un point-presse.

La France, l'Allemagne et la Pologne sont devenues, en amont des élections européennes, des cibles d'attaques permanentes de désinformation russe, a souligné mardi la vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova, à deux jours du début du scrutin.

"Des attaques de désinformation de plus grande ampleur ont été constatées sur des sujets spécifiques", a-t-elle poursuivi: en France, elles concernent les Jeux olympiques et la Nouvelle-Calédonie, en Allemagne, "les questions d'immigration et de sécurité".

La commissaire tchèque, chargée des valeurs et de la transparence, a indiqué que la Pologne avait "longtemps été à l'abri" mais qu'elle était visée depuis récemment par la propagation d'un "narratif selon lequel les réfugiés ukrainiens deviennent un fardeau insupportable pour la société".

Elle a aussi cité une cyberattaque contre l'agence de presse polonaise PAP survenue vendredi, qui a donné lieu à une fausse dépêche annonçant la mobilisation de 200.000 Polonais pour aller combattre en Ukraine. "N'est-ce pas prévisible, ce genre de message susceptible de faire monter l'adrénaline?", a-t-elle commenté.