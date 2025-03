"Faudra-t-il attendre un effondrement?": Tony s’inquiète de l’état du Ring de Charleroi, la SOFICO réagit

Tony nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour exprimer son inquiétude concernant l’état du Ring de Charleroi, qu’il juge "alarmant". De son côté, la SOFICO, gestionnaire du réseau, se veut rassurante et présente les futurs projets d’aménagement.

En 2019, une partie du Ring s'était effritée, faisant tomber des gravats sur le rond-point situé en dessous. "Je pense que la situation ne peut plus durer comme ça. C'est la sécurité de tout le monde qui est en jeu", rajoute-t-il.

Concernant l'effritement survenu en 2019, Héloïse Winandy précise : "Le fait que du béton s'effrite en face inférieure et laisse apparaître des armatures ne menace pas la stabilité globale de l'ouvrage. (...) S'il y avait un risque en termes de stabilité, l'ouvrage serait soustrait au public".

D'ailleurs, la porte-parole de la SOFICO rappelle que des travaux d'entretien sont régulièrement effectués et que les derniers en date concernent "des réparations localisées menées en 2017 et fin 2024".

Une réhabilitation plus en profondeur de cette zone ouest devra être envisagée

Alors que cette partie du Ring a été mise en service en 1975, soit il y a 50 ans, la porte-parole reconnaît qu'une rénovation sera nécessaire à un moment donné.

"Une réhabilitation plus en profondeur de cette zone ouest devra être envisagée dans les années à venir, tout comme en partie 'tunnels'. Un travail conséquent a déjà été mené sur la partie aérienne au sud. D’une manière plus générale, les près de 2.300 ponts du réseau SOFICO sont évidemment surveillés. Ils font l’objet d’inspections tous les trois ans en moyenne, mais cela peut varier de un à six ans en fonction de leur état".

Enfin, Héloïse Winandy rappelle qu'"assurer la sécurité sur nos ouvrages, c’est une mission essentielle".