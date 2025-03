Mélanie de "Mariés au premier regard" est en couple: son nouveau chéri est... footballeur professionnel

"Je pense que j’ai été 100 % honnête dans cette expérience", confiait Mélanie quelques mois après l'aventure. "Malheureusement, avec Bastien, ça ne s’est pas bien passé, on n'était pas faits l'un pour l'autre. Mais j’ai rencontré quelqu'un après l’émission, et aujourd’hui, je suis très heureuse".

Si l’expérience de "Mariés au premier regard" permet parfois à des couples de se former durablement, ce ne fut pas le cas pour Mélanie et Bastien. Après un début prometteur, leur relation s’est dégradée dès le retour du voyage de noces, les poussant à mettre un terme à leur histoire en cours d’aventure.

Un nouvel amour inattendu

Mélanie n’a pas mis longtemps à retrouver l’amour. À 26 ans, la jeune femme originaire de Wasseiges partage désormais sa vie avec Maxime Cavelier, footballeur professionnel et attaquant du RFC Liège. Passé par les sélections nationales jeunes des Diables Rouges (U15, U16, U17), il évolue aujourd’hui en Belgique.

Sur Instagram, Mélanie a officialisé sa relation en partageant des clichés du couple, accompagnés d’un message touchant : "Parce qu'il est arrivé au moment où je m'y attendais le moins mais où j'en avais le plus besoin. Parce qu'il a été mon pilier dans toutes ces épreuves et a su me redonner le sourire quand mes nuits étaient remplies de larmes (...). Parce que c'est lui et pas un autre".