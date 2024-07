Diatribe d'Ursula von der Leyen contre la politique d'apaisement d'Orban face à Poutine

Le passage le plus applaudi d'Ursula von der Leyen, jeudi lors de son allocution devant les eurodéputés en vue de son élection à un second mandat à la tête de la Commission européenne, a été sa dénonciation de la politique d'"apaisement" de Viktor Orban vis-à-vis de Vladimir Poutine.

"La Russie fait le pari d'une guerre d'usure. Elle entend faire du prochain hiver un hiver encore plus rude que le précédent", a averti l'Allemande. Moscou, prévient-elle, fait le pari que l'Europe et l'Occident faibliront. Or il y a deux semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est rendu à Moscou, pour une auto-proclamée "mission de paix" qui laissait planer la confusion avec son poste de président semestriel du Conseil de l'UE.

Dénoncée par les trois grandes institutions de l'UE, "cette mission n'était rien d'autre qu'une mission d'apaisement", a lancé Ursula von der Leyen.