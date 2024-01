D'importantes chutes de neige et des vents violents perturbent le trafic en Scandinavie

De fortes chutes de neige et des vents violents ont semé le chaos et paralysé la circulation dans le sud de la Scandinavie mercredi. Le trafic des bus était notamment à l'arrêt mercredi matin dans plusieurs villes du sud-est de la Norvège, dont la capitale Oslo, a indiqué l'agence de presse norvégienne NTB. Plusieurs écoles de la région sont également restées fermées et le trafic aérien à l'aéroport d'Oslo a été temporairement interrompu en début d'après-midi.