Dix-sept chercheurs d'universités belges reçoivent un soutien de la Commission européenne

Dix-sept chercheurs rattachés à des universités et des instituts de recherche belges ont reçu mardi une bourse du Conseil européen de la Recherche (ERC) de la Commission européenne, indiquent différentes universités et l'ERC sur son site web.

L'université de Gand, l'UGent, compte le plus grand nombre de boursiers en Belgique avec cinq. S'ensuivent la KU Leuven avec quatre, l'Universiteit Antwerpen avec trois et l'ULB avec deux. La VUB, l'Institut flamand de la Biotechnologie (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VIB) et l'UCLouvain comptent chacun un boursier.

Les domaines soutenus par la bourse varient de la génétique à la physique jusqu'aux sciences humaines et sociales. Le but du financement est de venir en aide aux chercheurs afin qu'ils "lancent leurs projets, forment leurs équipes et poursuivent leurs idées", détaille l'ERC dans un communiqué.

Cette année, l'ERC a alloué 400 bourses pour un total de 628 millions d'euros pour des projets menés dans des universités et des centres de recherche de 24 pays européens différents. L'Allemagne compte le plus grand nombre de projets avec 87 boursiers, suivie par la France (50), les Pays-Bas (44) et le Royaume-Uni (32).

"Offrir une indépendance aux talents en début de carrière pour qu'ils poursuivent leurs recherches ambitieuses et nourries par la curiosité fait partie de notre mission", explique la présidente de l'ERC et professeure, Maria Leptin. Elle note par ailleurs que davantage de chercheuses ont obtenu une bourse. Elles constituent 43 % du panel cette année, contre 39 % en 2022. "J'espère que cela va continuer à augmenter", ajoute-t-elle.