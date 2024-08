Drame en Italie: une Belge poignarde son conjoint et se retranche chez elle avant d'être interpellée

C'est dans la ville de Gragnano, en Italie, que le drame s'est produit. Selon une première reconstitution, une femme a poignardé son compagnon au bras et à l'abdomen, explique Het Laatste Nieuws.

L'homme, blessé, a réussi à fuir le domicile et à descendre jusqu'au hall d'entrée, où un passant l'a vu avec le corps couvert de sang avant d'appeler la police. Après avoir été transporté en urgence et rapidement pris en charge à l'hôpital, l'homme n'est plus dans un état critique.