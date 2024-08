Naufrage d'un voilier de plaisance en Sicile: au moins un mort et 6 disparus

Le naufrage d'un voilier de luxe dans la nuit de dimanche à lundi au large de la Sicile a fait un mort et six disparus, 15 passagers et membres d'équipage ayant été secourus, a indiqué un porte-parole des gardes-côtes à l'AFP.

La victime fait partie des sept personnes portées disparues dans le naufrage, quatre de nationalité britannique, deux de nationalité américaine et une de nationalité canadienne.

"Ce matin vers 05H00 (03H00 GMT), suite à une violente tempête, un voilier de 56 mètres, baptisé Bayesian et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello", une ville côtière à environ 15 km à l'est de Palerme, avaient indiqué les gardes-côtes italiens dans un communiqué.

Sur les 22 personnes à bord, dont 10 membres d'équipage, "on dénombre 15 personnes secourues et 7 disparues (un membre d'équipage et six passagers), de nationalité britannique, américaine et canadienne", avaient-ils ajouté.