Elégance discrète, fil rouge de la collection homme de Giorgio Armani

Sur fond de feuilles de palmiers projetées sur un écran et de chants d'oiseaux, les mannequins ont déambulé dans le cadre intimiste du théâtre Armani de la via Bergognone, au quatrième jour de la Fashion week homme à Milan.

Le maître de la mode italienne Giorgio Armani, 89 ans, a dévoilé lundi une collection masculine pour l'été 2025 d'une élégance discrète, sans excentricités, marquée par des matières fluides et des coupes souples.

Les gilets sont omniprésents, portés sur une tunique, un pull ou à même la peau. Le foulard noué autour du cou et le chapeau à rubans porté négligemment à la main complètent le look estival de Giorgio Armani.

La veste déconstruite, sans épaulettes et non doublée, l'emblème de la marque depuis sa fondation en 1975, est déclinée à l'infini, avec ou sans revers, à simple ou double boutonnage, parfois à rayures fines et toujours près du corps.

Les pantalons à pinces, tenus ou non par des bretelles, sont amples et en tissus légers, tels le coton, le lin, le velours, le satin ou encore la soie.