"Elle vient du ciel": une chèvre, sans propriétaire, se retrouve bloquée au cinquième étage d'un immeuble à Madrid

Alertés par un voisin, les pompiers de Madrid sont intervenus pour secourir une chèvre coincée sur le rebord d'une fenêtre au cinquième étage d'un immeuble situé dans un quartier du sud de la ville. Les sauveteurs ont attiré l’animal à l’intérieur à l'aide de nourriture et l'ont ensuite confié aux services vétérinaires d'urgence après l’opération de sauvetage.

Elle vient du ciel

Selon le média espagnol El País, la police municipale est toujours à la recherche du propriétaire de la chèvre. "Le bâtiment où la chèvre se trouvait sur le rebord n'est plus habité depuis un certain temps, et aucun voisin ne sait à qui elle appartient ni comment elle est arrivée là", précise le journal.