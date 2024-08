Emeutes au Royaume-Uni: sévères condamnations pour des publications en ligne

A part des incidents résiduels en Irlande du Nord jeudi soir, le reste du pays n'a pas connu de nouvelle éruption de violence depuis mardi, les autorités mettant cette accalmie sur le compte de la rapidité et de la fermeté de la réponse judiciaire.

Sa condamnation est la première du genre depuis le début des violences racistes intervenues depuis le meurtre de trois fillettes le 29 juillet, sur fond de rumeurs en ligne sur le profil du suspect. Dénoncé par Elon Musk comme rappelant "l'Union soviétique", son cas a été mis en avant par les autorités comme un symbole de leur détermination à inclure internautes et plateformes numériques dans leur réponse judiciaire aux événements.

Près de 500 personnes ont été arrêtées, environ 150 ont été inculpées et la justice a déjà délivré des dizaines de condamnations à l'encontre d'émeutiers et désormais d'internautes.

Quelques instants plus tard, un homme de 26 ans, père de trois enfants, a été condamné encore plus sévèrement à trois ans et deux mois de prison ferme pour avoir appelé, lui aussi sur les réseaux sociaux, à incendier des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile.

Dans la rue, après des rassemblements antiracistes réunissant des milliers de personnes mercredi soir dans plusieurs villes, plus d'un millier de manifestants, parfois munis de pancartes "les fascistes dehors", ont dénoncé les violences vendredi à Belfast.

Face à eux, une centaine de protestataires anti-immigration s'étaient réunies mais les deux manifestations se sont dispersées sans incident, a constaté un journaliste de l'AFP.