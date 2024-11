En travaux, le look de la fontaine de Trevi frustre les visiteurs: "C'est beau, mais ça n'est pas la même chose"

Parmi les sites en travaux, on retrouve des lieux incontournables comme le Panthéon, datant de l’époque romaine, et la place Navone, joyau baroque. La célèbre fontaine de Trevi, symbole de la Dolce Vita italienne immortalisée par le cinéma, subit également des rénovations.

Rome se transforme, avec des dizaines de rues et de places touchées par des chantiers. Pour les visiteurs, cette effervescence de travaux peut parfois se révéler frustrante, comme l'explique le guide touristique Erturk Rehber : "Il est difficile d’expliquer à nos clients que tout est en cours de restauration." Cette situation, bien qu'inévitable, provoque parfois la déception des touristes en quête d'une expérience authentique. "Pour un bien, il faudrait que ces chantiers soient rapidement terminés, et que les touristes voient que ça valait le coup".

"On était venu il y a deux ans, et la fontaine était l'une des choses les plus belles que nous avons vues à Rome", souligne une touriste américaine. "Nous étions un peu déçu cette année, ce n'était pas la même chose. C'est toujours beau, mais ce n'est pas comme il y a deux ans". "C'est toujours beau, mais sans l'eau, on ne peut pas profiter pleinement de la beauté de la fontaine", enchaine un touriste espagnol.

Un tourisme toujours florissant

Malgré ces obstacles, Rome continue d’attirer des millions de visiteurs chaque année. L’année 2025 devrait encore accroître cet afflux. Danielle, une touriste américaine visitant la ville pour la première fois, reste positive : "Nous parvenons quand même à voir beaucoup de choses, malgré tous les travaux en cours."

L’attrait pour la Ville éternelle reste, pour l'instant, intact.