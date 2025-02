"Espérons que ce n'est pas cela": le manque de clarté sur la santé du Pape suscite des inquiétudes et des spéculations

Don Filippo di Giacomo, canoniste et éditorialiste expert du Vatican, n'est pas convaincu par ces explications. Le spécialiste exprime une inquiétude croissante face au manque de transparence de la part du bureau de communication médiatique du Vatican concernant la santé du Pape François.

L'absence du souverain pontife ce dimanche pour diriger la prière hebdomadaire de l'Angélus après la messe alimente encore un peu plus les rumeurs.

Il continue: "Nous espérons qu'il ne s'agit que d'un problème broncho-pulmonaire, que l'agent pathogène a été identifié, et que ce n'est pas, par exemple, comme beaucoup commencent à le penser, l'une de ces crises cardiaques qui sont assez courantes chez les personnes âgées ayant souffert d'une carence en oxygène pendant une longue période."

"Nous ne savons même pas quel médecin a pris en charge le Pape à l'hôpital Gemelli, et ce genre de silence, d'une part, privilégie la vie privée d'un homme de 88 ans qui, dans ce contexte, est un patient comme tous les autres patients de l'hôpital, mais d'autre part, il étouffe un peu l'expression d'affection que les gens veulent manifester, et qui se traduit par la communication", avance-t-il.

"Le Jubilé est encore long"

Le chef du bureau de la santé de la Conférence des évêques italiens, Massimo Angelelli, a déclaré qu'il était "absolument nécessaire pour le pape de recouvrer ses forces ", car "le Jubilé est encore long".

L'Église catholique a désigné 2025 comme "Année jubilaire", ce qui devrait attirer plus de 30 millions de visiteurs à Rome. Se produisant tous les 25 ans, le Jubilé est censé être une période de réflexion et de pénitence, marquée par une longue liste d'événements culturels et religieux, dont beaucoup présidés par le pape.

Malgré ses problèmes de santé, qui incluent des douleurs au genou et sa dépendance à un fauteuil roulant, le pape maintient un emploi du temps très chargé et a déclaré qu'il n'avait actuellement aucune intention de ralentir son rythme.

Mais dans les jours précédant son hospitalisation, François, à qui on a retiré une partie de l'un de ses poumons quand il était jeune, a à plusieurs reprises demandé à ses assistants de lire ses discours publics à haute voix en son nom.