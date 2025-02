Le pape François a été hospitalisé ce vendredi: le Vatican donne de ses nouvelles

On apprend ce samedi en début d'après-midi que le Pape passé une bonne nuit et poursuit son traitement. "Le pape François a passé une nuit tranquille et a bien dormi", a dit à des journalistes Matteo Brunei, le directeur du service de presse du Saint-Siège. "Il a pris un petit déjeuner ce matin (samedi) et a lu des journaux. Les examens et traitements se poursuivent".



Je ne peux pas, avec ma bronchite

Le pape, qui souffre de cette bronchite depuis la semaine dernière, avait dû renoncer mercredi à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire en raison de ses difficultés respiratoires. "Je me permets maintenant de demander au prêtre de lire. Moi avec ma bronchite je ne peux pas", avait-il déclaré le pape après avoir lu quelques lignes.

Il y a une semaine, le pape avait déjà demandé au cours de l'audience générale à un assistant de lire la catéchèse, disant qu'il avait un "méchant rhume" qui lui donnait "des difficultés" à parler. Le lendemain, le Vatican avait annoncé que François, élu en 2013, tiendrait à son domicile les audiences prévues lors des deux journées suivantes en raison de sa bronchite.